MotoGP: Stefan Bradl wird bei 100. Rennen Letzter, Fabio Quartararo siegt

Stefan Bradl ersetzt den verletzten Marc Marquez in der MotoGP © Imago

Stefan Bradl kommt in seinem 100. MotoGP-Rennen nicht über den letzten Platz hinaus. Ein Franzose siegt in Barcelona und übernimmt die WM-Führung.

Der Franzose Fabio Quartararo hat den Großen Preis von Katalonien in Barcelona gewonnen und sich die WM-Führung in der Motorrad-Königsklasse MotoGP zurückgeholt. Der 21 Jahre alte Yamaha-Pilot setzte sich im achten Saisonrennen vor dem spanischen Suzuki-Duo Joan Mir und Alex Rins durch. Stefan Bradl (Honda) wurde in seinem 100. MotoGP-Rennen 17. und Letzter.