2. Bundesliga: SC Paderborn - Hamburger SV live im TV, Stream, Ticker

Nach dem Auftaktsieg in der 2. Bundesliga erwartet den Hamburger SV gleich der nächste Gradmesser. Klaus Gjasula weiß genau, was auf den HSV gegen Paderborn zukommt.

Klaus Gjasula hat in der vergangenen Saison einen unrühmlichen Rekord aufgestellt.

Im Trikot des SC Paderborn sammelte er 17 Gelbe Karten - mehr als je ein anderer Spieler in der Bundesliga. Nun kehrt er als Neuzugang des Hamburger SV zu seinem ehemaligen Arbeitgeber zurück, für den er einst so herzhaft gerne austeilte.

Mit Hamburg startete Gjasula erfolgreich in die Saison, gegen Fortuna Düsseldorf wurde ein knapper 2:1-Sieg gefeiert. In Paderborn erwartet er eine noch härtere Prüfung: "Ich weiß, wie die Paderborner ticken. In der Mannschaft steckt viel Potenzial und Steffen Baumgart wird die Jungs richtig heiß machen. Das wird auf jeden Fall schwieriger als gegen Düsseldorf, aber für uns ist es der richtige Gegner zum richtigen Zeitpunkt."