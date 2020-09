Bayer Leverkusen: Simon Rolfes über Transfers und Bender-Zukunft im Dopa

Was passiert mit den Havertz-Millionen, Herr Rolfes?

Dennoch wollen die Leverkusener schauen, welche Optionen sich in den letzten Tagen des Transferfensters bis 5. Oktober womöglich noch ergeben. Der Klub werde das Saisonziel Champions League laut Rolfes dennoch nicht herunterschrauben.

Rolfes über Leverkusen-Transfers, Wirtz und Benders

Noch langfristiger und an die Zeit nach der Profi-Karriere denkt Leverkusen bereits bei den Routiniers Lars und Sven Bender (beide 31).

"Wir sind in gutem und engem Austausch. In dem Alter ist es ja auch normal, keine ganz langen Verträge mehr abzuschließen. Aber beide sind nach wie vor sehr gute Spieler und Kämpfernaturen", so Rolfes, der sich für die Zwillinge auch eine Funktion im Verein nach Ende ihrer Spielerlaufbahn vorstellen kann: "Wenn sie bereit sind, eine Aufgabe im Fußball zu machen und bei uns zu übernehmen, sind sie auch Kandidaten für uns, na klar."