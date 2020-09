Formel 1: FIA verbietet politische Botschaften bei der Siegerehrung

Die FIA erlässt eine neue Richtlinie bezüglich der Podiumszeremonie in der Formel 1. Von der neuen Ansage ist vor allem Lewis Hamilton betroffen.

Der Automobil-Weltverband FIA hat kurz vor dem Start des Großen Preises von Russland in Sotschi politischen Meinungsäußerungen der Fahrer bei der Siegerehrung einen Riegel vorgeschoben.

Renndirektor Michael Masi erließ am Sonntag eine Richtlinie, wonach während der Podiumszeremonie und der Interviews die Fahrer auf den ersten drei Rängen ihre Overalls "bis zum Nacken geschlossen" tragen müssen und auch nichts darüber tragen dürfen.

Formel 1 kämpft gegen Rassismus

Der 35-jährige Brite, der sich stark in der Bewegung Black Lives Matter engagiert, erinnerte damit an eine schwarze US-Amerikanerin, die im März bei einem Einsatz in ihrem Haus von Polizisten erschossen worden war.