Ozan Kabak: Neururer fordert knallharte Strafe für Spuck-Aktion

Ozan Kabak beteuert: Spuck-Aktion war keine Absicht

Kabak hatte beim 1:3 gegen Werder Bremen nach einer knappen halben Stunde zunächst seinen Gegenspieler Ludwig Augustinsson gefoult, danach spuckte er in Richtung des am Boden liegenden Bremers.

Der Schalker Verteidiger bat Augustinsson nach dem Spiel via Twitter um Entschuldigung und versicherte: "Es war nicht meine Absicht, es war ein Unglück. Ich habe nicht nach ihm gezielt. Die TV-Perspektive täuscht. Ich habe so etwas noch nie getan und werde dies auch in Zukunft nicht tun, weil es unsportlich ist. Das war sehr unglücklich." Auch der am Tag darauf entlassene Trainer David Wagner hatte Kabak in Schutz genommen.