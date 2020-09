French Open: Kälte sorgt bei Victoria Azarenka für Unmut

Die French Open in den europäischen Herbst zu verlegen, wurde von Beginn an kritisch gesehen. Der Auftakt des Turniers war nun schon Wasser auf die Mühlen der Skeptiker. ( Spielplan und Ergebnisse der French Open )

"Jungs, ihr macht Witze, oder? Was machen wir hier eigentlich? Das wird alles ein bisschen lächerlich. Ich sitze nicht hier, um zu erfrieren. Es hat acht Grad. Ich lebe in Florida, ich bin heißes Wetter gewohnt", schimpfte die Weißrussin, die bei den US Open das Finale erreicht hatte und Naomi Osaka unterlegen war.