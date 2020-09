Schalke entlässt Wagner: Effenberg fordert weitere Konsequenzen

Die Experten im CHECK24 Doppelpass auf SPORT1 sind sich in einem Punkt einig: Der Alleinverantwortliche für den Fehlstart in die Bundesliga-Saison ist Wagner nicht.

"Es liegt nicht nur am Trainer, sondern auch an der Mannschaft und am Kader", sagt Stefan Effenberg: "In meinen Augen müssen die zur Verantwortung gezogen werden, die für die Kaderzusammenstellung verantwortlich sind. Das sind diejenigen, die oben sitzen - auch wenn die Entscheidung, Wagner zu entlassen, die richtige war."