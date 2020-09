Formel 2: Schwerer Crash mit Ghiotto und Aitken - Schumacher stark

Das Sprintrennen der Formel 2 in Sotschi muss unterbrochen werden, nachdem Luca Ghiotto und Jack Aitken in einen schweren Unfall verwickelt sind.

Die beiden Fahrer Luca Ghiotto und Jack Aitken sind nach einem schrecklichen Unfall offenbar glimpflich davon gekommen. Die beiden Fahrer kollidierten beim Sprintrennen am Sonntag in Sotschi bei hohem Tempo in einer Highspeedkurve und krachten in die Streckenbegrenzung.