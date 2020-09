Corona in Brasilien: Arbeitsgericht untersagt Flamengos Ligaspiel

Der gesunde Menschenverstand setzt sich in der brasilianischen Liga offenbar doch durch - allerdings braucht es vor dem Spiel von CR Flamengo einen Gerichtsbeschluss.

Ein Arbeitsgericht in Rio de Janeiro hat gesunden Menschenverstand walten lassen und die Ligapartie des im Corona-Chaos versinkenden brasilianischen Fußballmeisters CR Flamengo am Sonntag bei SE Palmeiras aus Sao Paulo untersagt.

Laut heimischen Medien sind mittlerweile 19 Spieler beim Topklub aus Rio infiziert, weitere 22 Personen aus der Delegation, die am Mittwoch aus Ecuador zurückkam, wurden ebenfalls positiv auf COVID-19 getestet.

Selbst die Akteure von Gegner Palmeiras hatten noch am Freitag in einem Kommunique bekräftigt: "Wir verspüren im Zusammenhang mit der angesprochenen Partie in keiner Weise irgendeine Gefahr für unsere Gesundheit."