La Liga: FC Barcelona - FC Villarreal LIVE im TV, Stream, Liveticker

Der FC Barcelona empfängt den FC Villarreal zum ersten Saisonspiel. Die Katalanen stecken weiterhin tief in der Krise. Mit Villarreal wartet ein harter Gegner.

Krisengeschüttelte Katalanen starten ohne den verletzten Marc-André ter Stegen in die neue Saison. Für den FC Barcelona beginnt die neue Spielzeit in La Liga etwas verspätet, da die Blaugrana am Champions League-Turnier im August teilnahmen. (SERVICE: Spielplan und Ergebnisse La Liga)