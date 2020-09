TSG Hoffenheim - FC Bayern, Bundesliga LIVE im TV, Stream, Liveticker

Nächster Einsatz gegen Hoffenheim? So plant Flick mit Martínez

Denn auf Hoffenheims Trainerbank sitzt seit Sommer Sebastian Hoeneß - nicht nur der Sohn von Dieter Hoeneß und Neffe von Uli Hoeneß, sondern vergangene Saison mit Bayern II noch sensationell Meister in der Dritten Liga. (SERVICE: Spielplan und Ergebnisse Bundesliga)

"Bayern stellt momentan vielleicht die beste Mannschaft der Welt oder zumindest in Europa. Es ist spannend und herausfordernd, sich mit den Besten zu messen", sagte der 38 Jahre alte Trainer vor der Partie gegen den Rekordmeister.

Baut FC Bayern Rekord gegen Hoffenheim aus?

Bayern peilt gegen Hoffenheim den sage und schreibe 24. Sieg in Serie an. Nummer 23 gab es im Supercup, wettbewerbsübergreifend ist das schon jetzt Rekord in den fünf europäischen Topligen. (SERVICE: Tabelle Bundesliga)