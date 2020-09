Bundesliga: Trainer Achim Beierlorzer in Mainz vor dem Aus

Der CHECK24 Doppelpass mit Simon Rolfes mit allem zum Schalke-Debakel, der BVB-Pleite und dem Spielerstreik in Mainz am Sonntag ab 11 Uhr im TV auf SPORT1

Schröder: "Gespräche ergebnisoffen führen"

Vom Täter zum Opfer, so schnell kann es womöglich gehen. Beierlorzer (sozusagen Experte für geräuschvolle Trainerwechsel und in Mainz vor zehn Monaten nur wenige Tage nach seinem Aus in Köln angetreten) war ja primär dafür mit verantwortlich, dass die Mainzer in der vergangenen Woche ihren verdienten Angreifer Szalai ausmusterten. Und damit eine Art Erdrutsch auslösten, von dem Beierlorzer wohl nun selbst mitgerissen wird.