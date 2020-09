3. Liga: FC Bayern Letzter nach 0:3 gegen Verl, 1860 Dritter, Ingolstadt Erster

Fiete Arp und der FC Bayern II haben in der 3. Liga einen kapitalen Fehlstart hingelegt © Imago

Gegen Neuling SC Verl kassierte die zweite Mannschaft des Triple-Siegers am zweiten Spieltag eine überraschende und deutliche Niederlage mit 0:3 (0:2).

Aktuell liegen nur noch der 1. FC Kaiserslautern, der KFC Uerdingen und der SV Meppen hinter Bayern. Das Trio hat allerdings jeweils noch ein Spiel weniger, nach Abschluss des 2. Spieltags könnten die Münchner also sogar Letzter sein.

Ingolstadt übernimmt Spitze, 1860 Dritter

Die Tabellenführung eroberte der FC Ingolstadt durch ein 2:0 (0:0) beim Halleschen FC. Für die Schanzer trafen in Halle Marcel Gaus (55.) und Stefan Kutschke (68.). Ingolstadts Dominik Franke flog in der 83. Minute per Gelb-Roter Karte vom Platz.