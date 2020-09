Mainz 05: Coach Beierlorzer schließt Rückkehr von Adam Szalai aus

Des Weiteren betonte der Mainzer Trainer, dass nicht anderes als sportliche Gründe zur Freistellung führten: "Das ist völlig unwahr. Es gibt weder einen Streit noch sonst etwas. Wer Szalai kennt, der weiß, dass es keine Eskalationen in Streitfällen gibt – und das war so. Es gab keinen Streit, keinen Zwist. Es war ein ruhiges Gespräch, wo ich ihm das mitgeteilt habe. Sportlich müssen Sie sich doch nur die letzte Saison anschauen. Er ist ein ungarischer Nationalspieler", so Beierlorzer.