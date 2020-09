WWE: Roman Reigns Cousin oder Onkel der Usos? SPORT1 erklärt

Tatsächlich allerdings ist das so nicht richtig, zumindest nicht im deutschen Sprachgebrauch. Der ist bei der Benennung des Verwandtschaftsverhältnis ein anderer als der englische - was immer wieder für Verwirrung sorgt.

Cousins oder Onkel und Neffe? Vor dem großen Match zwischen Universal Champion Reigns und Jey Uso am Sonntag bei Clash of Champions 2020 erklärt SPORT1 die familiäre Verbindung.

Roman Reigns und The Usos Teil der Familie Anoa'i

Reigns und die Usos sind bekanntlich Teil der berühmten, aus Samoa entstammenden Wrestling-Familie Anoaʻi, die die frühere WWF seit Jahrzehnten prägt: Die Wild Samoans - die Brüder Afa und Sika - hielten in den Achtzigern Tag-Team-Gold, die Headshrinkers Samu (Afas Sohn) und Fatu (Neffe von Afa und Sika) in den Neunzigern.

Zum zweiten Mal in seinem Leben musste Wrestling-Superstar Roman Reigns gegen den Krebs kämpfen - zum zweiten Mal erfolgreich. Bei WWE RAW konnte er verkünden: Die Therapie hat angeschlagen. SPORT1 blickt auf Reigns' dramatischen Lebensweg zurück © SPORT1-Grafik: Getty Images/iStock

Der samoanischstämmige Joe Anoai - so Reigns' wirklicher Name - wird in eine weit verzweigte Wrestling-Familie hineingeboren. Er ist Cousin der früheren WWE-Stars Rikishi, Umaga und Yokozuna. Jimmy und Jey Uso (unten) - Rikishis Söhne - sind Reigns' Neffen zweiten Grades © twitter.com/WWEUsos

Auch Reigns' Vater Sika (l.) und dessen Bruder Afa waren in der früheren WWF aktiv. Als "Wild Samoans" waren sie ein erfolgreiches Tag Team in den Siebzigern und Achtzigern, zogen wie später Yokozuna und Rikishi in die Hall of Fame der Liga ein © WWE All Rights Reserved

Reigns' Familiengesichte ist aber auch eine tragische: Bruder Rosey - auch einst WWE-Wrestler - starb 2017 mit nur 47 Jahren an Herzversagen infolge jahrelanger gesundheitlicher Probleme © WWE 2017 All Rights Reserved

Noch früher verstarben zwei seiner Cousins: Im Jahr 2000 versagten die Organe von Yokozuna infolge seines außer Kontrolle geratenen Übergewichts, er wurde nur 34 Jahre alt © WWE 2018 All Rights Reserved

Umaga - der seinen größten Auftritt 2007 als einer der WrestleMania-Widersacher von Donald Trump hatte - erlag zwei Jahre danach mit 36 Jahren einer tödlichen Medikamente-Mischung © Getty Images

Joe Anoai schlug erstmal einen anderen Karriere-Weg ein als die meisten seiner Verwandten: Er wollte Profi-Footballer werden, war ein vielversprechender Defensive Tackle an der High School und am Georgia Tech College © Getty Images

Anoai hoffte darauf im NFL Draft 2007 erwählt zu werden, blieb aber unberücksichtigt. Er schaffte es noch in die "Practice Squad" der Minnesota Vikings und den Jacksonville Jaguars ... © Getty Images

... nicht aber in den Hauptkader. Nach einem Jahr in der kanadischen CFL gab er seine Football-Karriere auf. Wie er nun enthüllte, erkrankte er damals, mit 22 und als werdender Vater, erstmals an Blutkrebs. Er wäre schnell genesen, aber der Traum von einer Football-Karriere war nicht mehr realistisch © Getty Images

Im Jahr 2010 folgte Anoai den Fußstapfen seiner Familie und unterschrieb einen Vertrag bei WWE. In der Nachwuchsliga NXT tat er sich dort schnell als vielversprechendes Talent hervor © WWE All Rights Reserved

Im WWE-Programm debütierte er 2012 als Teil der Gruppierung "The Shield", dem populärsten Bündnis der vergangenen Jahre. Seine Kollegen Dean Ambrose (l.) und Seth Rollins wurden als zerstörerische "Hounds of Justice" ebenfalls zu Stars © Imago

In Reigns aber sah WWE das größte Potenzial. Er ist charismatisch, muskulöser als seine Kollegen, hat einen Filmstar-Look... © Imago

und versteht es im Ring kräftig zuzulangen. Hier spürt es Luke Harper, einer seiner Gegner beim Summer Slam 2015 © Getty Images

Ende 2015 brachte WWE Reigns endgültig groß raus. Er gewann gegen Sheamus zum ersten Mal den WWE World Title, bei WrestleMania 32 im Jahr darauf stand er im Hauptkampf und gewann den wichtigsten Gürtel gegen den legendären Triple H ein weiteres Mal © WWE 2016 All Rights Reseved

Im Sommer sorgte Reigns dann aber für einen Skandal, wurde bei einem nie im Detail enthüllten Verstoß gegen die Doping-Regeln von WWE ertappt und für einen Monat gesperrt. An Reigns' Status als große Zukunftshoffnung hat das nichts geändert. Reigns stieg in der WWE-Hierarche schnell wieder auf © Getty Images

Im Frühjahr 2017 der nächste Meilenstein: Reigns war im Hauptkampf von WrestleMania 33 Gegner des legendären Undertaker und besiegte ihn - eine weitere symbolische Fackelübergabe © WWE 2017 All Rights Reserved

Noch eine prägende und teils blutige Langzeitfehde bestritt er gegen den früheren UFC-Schwergewichts-Champion Brock Lesnar. Nachdem er sich jahrelang vergeblich abarbeitete ... © WWE Network

... besiegte er ihn beim SummerSlam 2018 und holte sich erstmals den neuen Universal Title von WWE, den Lesnar über ein Jahr getragen hatte © WWE 2018 All Rights Reserved

Zur Freude der Fans gab es in der Nacht danach auch eine zweite Reunion mit den alten Shield-Kumpanen Ambrose und Rollins © WWE

Parallel zu seiner Wrestling-Karriere wird Reigns auch mehr und mehr als das öffentliche Gesicht von WWE vermarktet. Er schmückt Magazin-Cover, beschreitet rote Teppiche. Als sich in den Vordergrund drängende "Rampensau" präsentiert sich Reigns dabei nicht, aber als professionelles Aushängeschild © Getty Images

Reigns ist ein Familienmensch, der bei seinen öffentlichen Auftritten auch immer wieder seine Tochter JoJo dabei hat, ältestes seiner drei Kinder. 2016 brachte seine Ehefrau zwei Zwillingsbrüder auf die Welt © Getty Images

Vor den Augen der Tochter tritt Reigns im Juli 2018 zusammen mit Ski-Star Lindsey Vonn auch bei den weltweit beachteten "Kid's Choice Awards" des Senders Nickelodeon auf © Getty Images

Als Topstar und Aushängeschild der Liga tritt Reigns unter anderem in die Fußstapfen von Bret "The Hitman" Hart, den er als sein Idol bezeichnet ... © twitter.com/BretHart

... und die des heutigen Hollywood-Superstars Dwayne "The Rock" Johnson. Zu Johnson pflegt Reigns quasi-familiäre Beziehungen, ihre Familien haben Blutsbrüderschaft geschlossen © Imago

So unumstritten wie The Rock war Reigns allerdings nicht: Viele WWE-Fans rieben sich an ihm. Zu glatt, zu wenig interessant im Ring und außerhalb, zu sehr "Company Man", bemängelten große Teile des harten WWE-Fankerns - der es sich zur Gewohnheit machte, Reigns immer wieder mit Negativreaktionen zu empfangen © WWE 2017 All Rights Reserved

Die Wertschätzung der Kollegen ist eine andere: Reigns wird hinter den Kulissen als charakterstarker Anführer anerkannt. "Es ist eine Ehre, die Umkleidekabine mit ihm teilen zu dürfen", sagt etwa Lesnars Manager Paul Heyman, dessen Sympathien Reigns im wahren Leben ebenso genießt wie von Lesnar © WWE 2018 All Rights Reserved

Reigns ertrug die Negativreaktionen der Fans mit stoischer Gelassenheit, verzichtete auch darauf, mit der Enthüllung seiner Krankheitsgeschichte Sympathiepunkte zu machen, verschwieg sie der Öffentlichkeit elf Jahre lang. Er habe nie Mitleid gewollt, offenbarte er nach seinem Rückfall 2018, als es sich nicht mehr verheimlichen ließ © SPORT1

Selbst im bittersten Moment spielen Reigns und WWE sogar noch mit den Fans. Weil vorab nicht angekündigt wird, worüber Reigns am 22. Oktober bei der TV-Show Monday Night RAW spricht, wird er bei seinem Einzug noch einmal mit lauten Buhrufen empfangen © WWE 2018 All Rights Reserved

Als Reigns dann mitteilt "My real name is Joe" und dass er unter Leukämie leide, schlagen die Buhrufe in geschocktes Schweigen um - und schließlich in rührende Szenen. Die WWE-Fans applaudieren und skandieren "Thank you, Roman". Sie wissen letztlich doch, was sie an ihm haben © WWE 2018 All Rights Reserved

Der gläubige Katholik versprach seinen Zuhörern auch sofort, dass er die Krankheit ein zweites Mal besiegen und "sehr, sehr bald" zurückkehren werde © WWE 2018 All Rights Reserved

Im Januar 2019 enthüllte The Rock dann eine schöne Nachricht: Trotz seiner Erkrankung wird Reigns in seinem nächsten Film "Hobbs & Shaw" mitspielen, als sein Bruder. Die Dreharbeiten in Hawaii laufen - und Reigns wirkt fit und tatkräftig © instagram.com/therock/

Ende Februar 2019 machte Reigns seine Ankündigung dann wahr. Er verkündete in einer weiteren berührenden Ansprache, dass die Therapie erfolgreich verlaufe und er zurück sei © WWE

