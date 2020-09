Premier League: Verückter Sieg für ManUnited - Chelsea mit Havertz gegen West Ham

Marcus Rashford feiert sein geniales Siegtor für Manchester United in Brighton © Getty Images

Manchester United gelingt in Brighton der erste sieg der Saison. Dabei hat der Rekordmeister aber viel Glück und einen genialen Marcus Rashford.

Was für ein verrücktes Spiel!

Manchester United hat seinen ersten Sieg in der Premier League in letzter Sekunde errungen, aber sich erneut nicht mit Ruhm bekleckert.

Der englische Rekordmeister kassierte gegen Brighton & Hove Albion zunächst in der fünften Minute der Nachspielzeit noch das 2:2, bekam aber nach Videobeweis in der letzten Aktion einen Handelfmeter zugesprochen, den Bruno Fernandes eiskalt zum 3:2-Auswärtsieg verwandelte. Für Brighton war es der bittere Abschluss eines großartigen Fights, denn die Gastgeber, bei denen der deutsche Profi Pascal Groß eingewechselt wurde, waren vor ihrem hochverdineten Ausgleich gleich fünfmal am Aluminium gescheitert.