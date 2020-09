24 Stunden vom Nürburgring: Das Rennen im LIVETICKER

Das 24 Stunden Rennen am Nürburgring steht an © Imago

Es regnet schon den ganzen Tag am Nürburgring. Keine idealen Voraussetzungen für das 24h-Rennen. Trotzdem wollen die Fahrer alles aus ihren Autos herausholen.

Eine Woche nach dem Klassiker in Le Mans steht das nächste große Langstrecken-Rennen an legendärer Stätte auf dem Programm: die 24 Stunden vom Nürburgring.

Außerdem wieder mit von der Partie: Smudo von den Fantastischen Vier . Der Rapper liebt den Motorsport und ist seit 2003 als Fahrer bei verschiedenen Rennen dabei . Er startet für sein eigenes Team Four Motors.

+++ Rennstart erfolgt +++

Seit 15.30 Uhr laufen die 24 Stunden auf dem Nürburgring. In diesem Jahr gehen die Fahrer nur in zwei Gruppen an den Start. Da durch die Corona-Krise das Feld auf weniger als 100 verkleinert wurde, gibt es nicht wie normalerweise drei Startgruppen.