MotoGP: Valentino Rossi unterzeichnet Vertrag bei Petronas

Altmeister Valentino Rossi unterschreibt am Rande des Grand Prix von Katalonien in Barcelona einen neuen Vertrag bei einem Yamaha-Kundenteam.

Der 41-Jährige unterzeichnete am Rande des Grand Prix von Katalonien in Barcelona einen Vertrag für 2021. Das gab das Yamaha-Kundenteam bekannt.

Gelingt Rossi bei Petronas Podium Nummer 200?

"Der Vertrag ist fertig, und ich werde ihn unterzeichnen. Am Wochenende wird es bekannt gegeben", hatte Rossi bereits unter der Woche erklärt. "The Doctor" ist nach wie vor der berühmteste Pilot im Motorrad-Zirkus. Mehr WM-Titel als der Routinier gewannen nur sein Landsmann Giacomo Agostini (15) und der Spanier Angel Nieto (13).

Sein Debüt gab Rossi 1996 in der 125er-Klasse auf einer Aprilia, nur ein Jahr später wurde er Weltmeister. Danach folgten Titel auch bei den 250ern und den 500ern. In der zur Saison 2002 eingeführten MotoGP triumphierte Rossi sechsmal. Damit holte der Publikumsliebling in jeder Klasse, in der er angetreten ist, mindestens einmal die WM-Krone.