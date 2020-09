FC Bayern: Kingsley Coman und Javi Martínez wohl Optionen für Hansi Flick

Meister-Trainer Hansi Flick plant auch im Auswärtsspiel am Sonntag (15.30 Uhr) bei seinem Ex-Klub TSG Hoffenheim mit dem Spanier Javi Martínez, der von Athletic Bilbao umworben wird und am Donnerstag als Einwechselspieler das 2:1-Siegtor für Bayern München im UEFA-Supercup in Budapest gegen den FC Sevilla erzielt hatte.