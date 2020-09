Formel 1, Sotschi: Sebastian Vettel im Training verbessert, Hamilton vorn

Vettel im Ferrari verbessert

Deutlich konkurrenzfähiger als zuletzt zeigten sich in Sotschi Ferrari und vor allem Sebastian Vettel - das genügte allerdings dennoch nur für einen Platz im Mittelfeld. Der Heppenheimer wurde Siebter mit gut 1,3 Sekunden Rückstand auf die Spitze. Ferrari, das in Russland einige neue Teilen am SF1000 bringt, hatte sich in den vergangenen Rennen stets im hinteren Feld wiedergefunden.