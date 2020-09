Bundesliga: Arminia Bielefeld - Köln 1:0 - Highlights - Joker Edmundsson sticht

Jóan Símun Edmundsson (m.) trifft zum Sieg in die kurze Eck © Getty Images

Besonders spielerisch gab das Team von Markus Gisdol, das zuvor in 21 Ligaspielen getroffen hatte, ein bedenkliches Bild ab. Der FC dürfte in dieser Form ein Abstiegskandidat sein - zumal der letzte Sieg der Rheinländer in der Liga schon über ein halbes Jahr zurückliegt (Spielplan der Bundesliga 2020/21).