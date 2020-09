Bundesliga: Augsburg - BVB 2:0 - Ernüchterung bei Dortmund

Borussia Dortmund ist am zweiten Bundesliga-Spieltag beim FC Augsburg unsanft aus den Träumen gerissen worden. Eine Woche nach dem überlegenen 3:0 zum Saisonauftakt gegen Gladbach verlor der BVB 0:2 (0:1) in Augsburg.

Statt der vorübergehenden Tabellenspitze gab es die erste große Ernüchterung - und das vor dem Supercup am Mittwoch gegen den FC Bayern. ( Tabelle der Bundesliga )

Augsburgs Innenverteidiger Felix Uduokhai erzielte in der 40. Minute nach einer Standardsituation mit einem Kopfball die Führung. Der frühere Schalker Daniel Caligiuri (54.) erhöhte nach der Pause. ( Das Spiel zum Nachlesen im Ticker )

Hummels: "Eigentlich gut gespielt"

Damit ist überraschend Augsburg zumindest bis zum Sonntag Tabellenführer - erstmals in der Geschichte des Vereins.

"Ich finde eigentlich, dass wir in vielen Bereichen ein gutes Spiel gemacht haben. Aus den Situationen haben wir aber zu wenige Chancen kreiert und die wenigen nicht genutzt", sagte Mats Hummels bei Sky .

Manuel Akanji pflichtete ihm bei. "Wir hatten schon viele solche Spiele, die wir dann gewonnen haben. Es geht mal so, mal so aus. Man findet immer was, wenn wir die Spiele verlieren", sagte der Schweizer, fügte dann aber doch noch hinzu: "Defensiv und offensiv war das zu wenig."