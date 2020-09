Bundesliga: Leverkusen - Leipzig 1:1 - Highlights: Demirbay mit Traumtor

Emil Forsberg (14.) hatte die Gäste mit einem satten Schuss unter den Querbalken nach Fehlern der beiden Bender-Zwillinge in Führung gebracht, ehe Kerem Demirbay in der 20. Minute mit einem Kracher aus rund 20 Metern, der an die Unterkante der Latte ging, den Ausgleich erzielte.

Schick und Sörloth dürfen ran

Für Bayer war es nach dem Unentschieden in Wolfsburg am ersten Spieltag der zweite Punkt der Saison. Leipzig musste nach dem Auftaktsieg gegen Mainz 05 den ersten Rückschlag hinnehmen. ( Tabelle der Bundesliga )

Forsberg von Leipzig selbstkritisch

Nagelsmann hatte die Partie zum ersten Schlüsselduell im Kampf um Europa ausgerufen und angekündigt, "wir wollen die drei Punkte Plus". Dabei verzichtete er vor 6042 Zuschauern in der ersten Elf noch auf seinen neuen Angreifer Sörloth. ( Das Spiel zum Nachlesen im Ticker )

Updamecano fast mit Eigentor

Wirtz trifft für Leverkusen den Pfosten

Überraschend früh schlug dann schon die Stunde von Sörloth, er ersetzte nach 27 Minuten den verletzten Poulsen. Allerdings hing der Norweger zunächst vollkommen in der Luft, weil die Rheinländer trotz der Abgänge der Topscorer Kai Havertz und Kevin Volland immer mehr das Kommando übernahmen. Leverkusen schnürte Leipzig nun am eigenen Strafraum ein, bei der besten Chance scheiterte Schick per Kopf an Peter Gulacsi (40.).