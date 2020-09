Bundesliga: Gladbach gegen Union Berlin 1:1 - Thuram trifft

Borussia Mönchengladbach kommt in der neuen Saison nicht in Schwung.

Thuram trifft für Gladbach

Lattentreffer für Union

Das änderte sich in der 17. Minute, als Plea in seiner ersten guten Szene an Schlussmann Andreas Luthe scheiterte. Union versteckte sich indes nicht, hielt auch ohne Neuzugang Max Kruse in der Startelf dagegen und wurde beinahe belohnt: Nach einem sehenswerten Angriff traf Sheraldo Becker die Latte und verpasste auch im Nachsetzen knapp (31.).