Katar will angeblich Nationalspieler an KAS Eupen nach Belgien verleihen

Katar tut offenbar alles dafür, um eine erfolgreiche WM 2022 im eigenen Land zu spielen. Angeblich will man Nationalspieler nach Belgien verleihen.

Die Weltmeisterschaft steigt in gut zwei Jahren im Wüstenemirat. Um ein wettbewerbsfähiges Team auf die Beine zu stellen, ist der katarische Fußballverband schon seit geraumer Zeit dabei, Spieler, die aus anderen Ländern stammen - vorwiegend aus Afrika - in der Akademie "Aspire" in Doha auszubilden.