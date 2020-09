NHL: Tampa Bay gewinnt Spiel vier gegen Dallas Stars

Die Tampa Bay Lightning kommen dem Stanley-Cup-Sieg immer näher. In Spiel vier hat Tampa in der Verlängerung die besseren Nerven.

Kevin Shattenkirk schoss die Lightning in der 67. Spielminute zum wertvollen Sieg in der Best-of-Seven-Serie. In Finalspielen musste das Team in seiner Vereinsgeschichte bislang siebenmal in die Overtime, sechsmal gelang dabei ein Sieg.