Christian Pulisic kämpft beim FC Chelsea um seine Matchfitness

Pulisic hat in dieser Saison bisher noch keine Spielminute für die Blues absolviert. Nach einer Oberschenkelverletzung, die er am 1. August im FA-Cup-Finale gegen den FC Arsenal erlitten hat, kämpft sich der 22-Jährige zurück.

In der vergangenen Spielzeit stand er laut ESPN nur in 1727 von 4950 möglichen Minuten auf dem Feld, auch am Samstag im Auswärtsspiel bei West Bromwich Albion am 3. Spieltag der Premier League wird Pulisic fehlen.