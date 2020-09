NBA: Boston Celtics um Daniel Theis gewinnen Spiel fünf gegen Miami

Daniel Theis und die Boston Celtics bleiben in den NBA-Playoffs am Leben.

In den Eastern Conference Finals gewann Boston Spiel fünf gegen die Miami Heat mit 121:108 und verkürzte in der best-of-seven-Serie auf 2:3 ( Spielplan der NBA-Playoffs ).

Spiel sechs findet in der Nacht auf Montag statt.

Theis mit Double-Double

Der deutsche Big Man steuerte 15 Zähler, 13 Rebounds und drei Blocks in 35 Minuten zum Sieg bei. "Jedes Mal, wenn Theis großartig spielt, ist das großartig für unser Team. Ein großes Dankeschön an Theis", sagte Brown über seinen Teamkollegen, der das Center-Duell mit Bam Adebayo ausnahmsweise für sich entschied. Viele Experten bezeichneten den 28-Jährigen als Game-Changer in Spiel fünf.