Olympia: Japans Premierminister Yoshihide Suga hält an Tokio 2021 fest

Wegen Corona musste Tokio 2020 um ein Jahr verschoben werden. Aber auch die neue Regierung unter Premierminister Yoshihide Suga will an dem neuen Termin festhalten.

Japans neuer Premierminister Yoshihide Suga hat seinen festen Willen zur Austragung der Olympischen Sommerspiele geäußert. "Im Sommer nächsten Jahres ist Japan entschlossen, die Olympischen und Paralympischen Spiele in Tokio als Beweis dafür auszurichten, dass die Menschheit die Pandemie besiegt hat", sagte der 71-Jährige am Freitag vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen.

Die Zahl der Skeptiker nahm in den letzten Wochen kontinuierlich ab. Erst Anfang September hatten Tokios Gouverneurin Yuriko Koike und Japans Olympiaministerin Seiko Hashimoto den unbedingten Willen der Organisatoren zur Austragung der Olympischen Spiele bekräftigt, auch vonseiten des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) wurde in den vergangenen Wochen kein Zweifel an der Umsetzung gelassen.