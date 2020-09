German Darts Championship: Nico Kurz und Max Hopp ziehen in Runde zwei ein

Bei der German Darts Championship 2020 zeigt Nico Kurz seine Nervenstärke und zieht in Runde zwei ein. Max Hopp und Gabriel Clemens zeigen sich souverän zum Auftakt.

Bei der German Darts Championship in Hildesheim begeistern Nico Kurz und Max Hopp am ersten Tag die Fans.

500 Zuschauer durften pro Session in die Halle. Diese Zahl hatte das Gesundheitsamt des Landkreis Hildesheim aufgrund der vorgelegten Corona-Schutzmaßnahmen genehmigt.

Gegen Reece Robinson feierte der "Maximiser" einen ungefährdeten 6:2-Erfolg. Allerdings haderte der Hesse mit den Doubles. Zwar erspielte er sich 17 Checkout-Darts, kam mit seinen sechs erfolgreichen Doubles aber lediglich auf eine mittelmäßoge Quote von 35,29 Prozent.

Thriller-Sieg von Kurz

Spannender machte es hingegen Nico Kurz. Der 23-Jährige musste bei seinem 6:4-Erfolg gegen Jason Lowe lange zittern, ehe er mit einem Fünf-Leg-Run in die nächste Runde durchstartete. Nach einem frühen Break und 1:4-Rückstand sah es lange Zeit nicht nach einem Happy End aus.

Aber dann lief Kurz zur Höchstform auf und drehte das Match. Damit trifft er am Samstag in der zweiten Runde auf James Wade (9. der Setzliste). Max Hopp bekommt es in der Abend-Session mit Ian White (2.) zu tun.