Boxen, WBSS um die Muhammad Ali Trophy: Das Wiegen von Briedis und Dorticos

Am Tag vor dem WBSS-Finale in München absolvieren Mairis Briedis und Yuniel Dorticos das Wiegen ohne Probleme. Sie versprechen einen historischen Kampf.

Sowohl Mairis Briedis als auch Yuniel Dorticos blieben beide problemlos im Limit des Cruisergewichts. Am morgigen Samstag stehen sich die beiden im Finale der World Boxing Super Series (WBSS) in München gegenüber.

Dorticos: "Es wird ein Feuerwerk geben"

"Ich kann es kaum erwarten, dass ich endlich wieder in den Ring steigen kann. Es wird ein Feuerwerk geben", kündigte Dorticos an. "Ich werde da aufhören, wo Muhammad Ali vor 44 Jahren aufgehört hat. Er hat bei seinem Kampf hier in München den letzten KO-Sieg seiner Karriere eingefahren. Also werde ich es ihm nachtun und ebenfalls einen vorzeitigen Sieg einfahren."

Die Ergebnisse des Wiegens der Undercard: