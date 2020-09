Hamburger Rothenbaum: Andrej Rublew und Stefanos Tsitsipas imHalbfinale

Stefanos Tsitsipas ist in Hamburg an Nummer zwei gesetzt © Imago

Am Hamburger Rothenbaum schmettern sich Andrej Rublew und Stefanos Tsitsipas ins Halbfinale. Die letzten Deutschen waren bereits im Achtelfinale ausgeschieden.

Andrej Rublew und Stefanos Tsitsipas haben beim ATP-Turnier am Hamburger Rothenbaum das Halbfinale erreicht.

Der Russe Rublew (Nr. 5) schlug im Viertelfinale den Spanier Roberto Bautista Agut (Nr. 4) mit 6:2, 7:5. Der Grieche Tsitsipas, in der Hansestadt an Position zwei gesetzt, folgte in die Runde der letzten Vier mit einem 7:6 (7:5), 6:2 gegen den Serben Dusan Lajovic.