ADAC Formel 4, Nürburgring: 2. und 3. Rennen LIVE im TV und Stream

Am Samstag steigen zwei Rennen der ADAC Formel 4, die im Rahmen des 24-Stunden-Rennens am Nürburgring gastiert. SPORT1 überträgt den Lauf ab 8.20 Uhr im LIVESTREAM.

Zum ersten Mal starten die ADAC Formel-4-Nachwuchsstars im Rahmenprogramm des 24-Stunden-Rennens am Nürburgring und bereits das erste Rennen am Freitag hat erneut gezeigt, dass die Rennnserie mit viel Action und Spannung aufwarten kann.

Nach dem Wochenende am Nürburgring macht die Formel 4 noch an drei weiteren Strecken Station. Als nächstes steht in drei Wochen das Gastspiel am Red Bull Ring (Österreich) auf dem Programm.