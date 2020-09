Anzeige

Formel 1: Mick Schumacher über Lewis Hamilton und Rekord von Michael Schumacher Schumacher fordert Hamilton heraus

Mick Schumacher hofft auf einen Aufstieg in die Formel 1 © Imago

Mick Schumacher sieht die Rekordjagd von Lewis Hamilton als positiv für die Formel 1. Aber er hofft, dass er bald aufsteigt und die Erfolgsserie unterbrechen kann.

Lewis Hamilton muss sich keine Sorgen machen, durch seinen 91. Formel-1-Sieg im Hause Schumacher zur Persona non grata zu werden.

"Mein Vater hat immer gesagt: Rekorde sind dazu da, gebrochen zu werden", sagte Formel-2-Pilot Mick Schumacher am Freitag am Rande des Großen Preises von Russland in Sotschi.

Mercedes-Pilot Hamilton würde mit einem Erfolg am Sonntag (Formel 1: das Rennen in Sotschi am Sonntag ab 13.10 Uhr im SPORT1-LIVETICKER) den Siegrekord von Michael Schumacher (91) einstellen. Zugleich greift der 35-jährige Brite in diesem Jahr nach seinem siebten WM-Titel, auch in dieser Kategorie würde er mit dem deutschen Motorsport-Helden gleichziehen.

Mick Schumacher, der im Unterbau der Formel 1 nach dem Titel greift und um ein Königsklassen-Cockpit für 2021 kämpft, sieht Hamiltons Rekordjagd gar als Ansporn. "Lewis hatte einen sehr, sehr guten Lauf. Das ist natürlich gut für den Sport", erklärte der Prema-Pilot und fügte an: "Danach wäre es wohl das nächste Ziel für mich, wenn ich den Schritt nach oben mache, zu versuchen, das zu durchbrechen."