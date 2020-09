French Open: Rekordsieger Rafael Nadal spricht über Probleme in Roland Garros

Das aufgrund der Corona-Pandemie vom Frühsommer in den Herbst verlegte Sandplatzturnier halte "aus vielen Gründen die schwierigsten Bedingungen für mich in Roland Garros" bereit, sagte der 34-jährige Spanier am Freitag bei einer virtuellen Pressekonferenz und verwies auf "sehr langsame Bälle" und einen "sehr schweren, sehr kalten Boden".