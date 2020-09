Anzeige

Motorsport: Karl Wendlinger und Marc Surer zu Gast im AvD Motorsport Magazin Surer im AvD Motorsport Magazin

Der AvD und SPORT1 präsentieren das neue Format AvD Motorsport Magazin © SPORT1

SPORT1

Das AvD Motorsport Magazin auf SPORT1 bildet den Abschluss des heißen Motorsport-Wochenendes. Zu Gast sind Karl Wendlinger, Ralf Bach und Marc Surer.

Im AvD Motorsport Magazin bietet SPORT1 an diesem Wochenende ein breites Sortiment an spannenden Motorsport-Themen. (AvD Motorsport Magazin, So. ab 21.45 Uhr im Free-TV auf SPORT1 und im Livestream)

Hauptthema ist der Große Preis von Russland und wie sich Lewis Hamilton, Sebastian Vettel und Co. in Sotschi geschlagen haben. Dazu wirft die Runde auch einen Blick auf das 24-Stunden-Rennen am Nürburgring.

Anzeige

Moderatorin Ruth Hofmann begrüßt im Studio dazu den ehemaligen österreichischen Formel-1-Fahrer Karl Wendlinger und Journalist Ralf Bach.

Marc Surer zugeschaltet

Per Liveschalte ist zudem der Ex-Rennfahrer und Formel-1-Experte Marc Surer zugeschaltet. In einem weiteren wichtigen Thema diskutiert Moderatorin Hofmann zusammen mit der Expertenrunde über Unfälle und Sicherheitskonzepte in der Motorsport-Welt.