HBL: Christian Zeitz wechselt zu GWD Minden und Carsten Lichtlein

"Ich will der Mannschaft helfen, in dieser Saison gut abzuschneiden und am besten nichts mit den Abstiegsrängen zu tun zu haben", sagte Zeitz. Der Rückraumspieler wird erst in der ersten Oktoberwoche zur Mannschaft stoßen, da er noch seine B-Lizenz-Ausbildung absolviert. "Ich bin dem Verein dankbar, dass ich die Möglichkeit habe, zunächst den Trainerlehrgang wie geplant abzuschließen", sagt er.