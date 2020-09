TSG-Coach Sebastian Hoeneß freut sich auf FC Bayern

"Bayern stellt momentan vielleicht die beste Mannschaft der Welt oder zumindest in Europa. Es ist spannend und herausfordernd, sich mit den Besten zu messen", sagte Hoeneß vor der Partie gegen den Rekordmeister am Sonntag ( Bundesliga: TSG Hoffenheim - FC Bayern ab 15.30 Uhr im LIVETICKER ) und forderte von seinem Team: "Es geht darum, das Spiel offen zu gestalten und die Bayern mit einer mutigen Herangehensweise zu ärgern."

TSG nicht chancenlos gegen Bayern

"Für uns wird es wichtig sein, eine Haltung an den Tag zu legen. Wir müssen präsent, leidensfähig und mutig in unserem Spiel sein und Nadelstiche setzen", sagte der 38-Jährige: "Wir müssen eine Überzeugung an den Tag legen und an uns glauben. Und das werden wir tun."