FIFA suspendiert Trinidad und Tobago wegen Missmanangement

Fußball-Verband sollte Klage zurückziehen

Die Entscheidung der ehemaligen Führung, sich an ein lokales Gericht zu wenden, um die Einsetzung der Normalisierungskommission anzufechten, gefährdet nicht nur die Zukunft des Fußballs in Trinidad und Tobago, sondern auch die gesamte globale Führungsstruktur des Fußballs, die sich auf den Court of Arbitration for Sport (CAS) als exklusives Forum zur Beilegung von Streitigkeiten dieser Art stützt.