2. Liga mit Düsseldorf und Darmstadt LIVE im TV, Stream & Ticker

Am Samstag sind in der 2. Fußball Bundesliga wieder drei Spiele angesetzt. Unter anderem mit dabei sind der SV Darmstadt 98 und Fortuna Düsseldorf.

Darmstadt erwartet giftige Regensburger

Auch der SV Darmstadt 98 ist am ersten Spieltag unter seinen Erwartungen geblieben und unterlag dem SV Sandhausen mit 2:3. Im zweiten Spiel gegen Jahn Regensburg erwartet der neue Coach Markus Anfang einen konzentrierteren Auftritt seiner Mannschaft. Die drei Gegentore aus der Vorwoche sollen sich nicht wiederholen. ( 2. Bundesliga: Darmstadt 98 - Jahn Regensburg am Samstag ab 13 Uhr im LIVETICKER )

In der letzten Partie am Samstagmittag empfängt Aufsteiger Braunschweig die Störche aus Kiel. Für die Eintracht lief die Rückkehr in die 2. Liga nicht nach Plan. Die Löwen verloren mit 0:2 gegen Heidenheim. Die Kieler hingegen feierten eine kleine Überraschung und schlugen den zweiten Bundesligaabsteiger Paderborn mit 1:0. (2. Bundesliga: Eintracht Braunschweig - Holstein Kiel am Samstag ab 13 Uhr im LIVETICKER)