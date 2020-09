French Open: Eugenie Bouchard erfindet sich neu und greift an

Es geht Schlag auf Schlag in der Tenniswelt.

Kaum sind die US Open vorbei, stehen auch schon die French Open auf dem Programm. Eine, für die das Turnier in Paris ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg nach oben sein soll, ist Eugenie Bouchard. ( Spielplan und Ergebnisse der French Open 2020 )

Die Kanadierin war dem Tennis-Olymp einst schon einmal ganz nahe. 2014 stand die heute 26-Jährige im Wimbledon-Finale, gewann das WTA-Turnier in Nürnberg und erklomm Weltranglistenpatz fünf.

Was folgte war ein heftiger Absturz - Bouchards sportlicher Erfolg blieb lange weit hinter dem ihrer gekonnten Selbstvermarktung bei Instagram und Co. zurück.

Mit Eugenie Bouchard und der Liebe und Dates ist das ja so eine Sache: Immer wieder wandelt die Tennis-Beauty dabei ein bisschen auf Abwegen - mal gibt's ein Twitter-Techtelmechtel, mal einen leichten Herz-Schmerz-Hilferuf, Mister Right leider immer noch nicht gefunden zu haben © Credit: Imago/twitter

Und so sucht "Genie" immer weiter nach ihrer besseren Hälfte. Fündig geworden ist sie nun aber bloß bei sich selbst. Auf Twitter berichtet die 26 Jahre alte Kanadierin nun davon, auf der Dating- oder-mehr-Plattform Tinder unverhofft auf sich selbst gestoßen zu sein - wo sie sich bisweilen offenbar als "Lexy19" tummelt ©

Und wie war das noch am vergangenen Februar, als der Super Bowl LIV in Miami stieg? Fast schon traditionell war Bouchard mit von der Partie. Sie war allerdings nicht alleine unterwegs, ... © twitter.com/geniebouchard

... sondern wurde von einem Mann begleitet. Dieser war allerdings kein neues Super-Bowl-Date, sondern ihr 21 Jahre alte Bruder William. © instagram.com/geniebouchard

Auf dem Tennisplatz leif es für Bouchard aktuell nicht so rund. Zuletzt verpasste sie die Qualifikation für die Australian Open. Zwölf Spiele in Folge hat die Kanadierin verloren, in der Weltrangliste ist sie bis auf Platz 267 abgerutscht © Getty Images

Dennoch zeigt sie sich in den sozialen Netzwerken stets gut gelaunt. So wie jüngst auf einem Selfie vor dem Eifelturm in Paris, der Stadt der Liebe © instagram@geniebouchard

Dies könnte dafür sprechen, dass es für Bouchard neben dem Platz umso besser läuft: Die englische "Sun" zeigte vor kurzem Bilder - die SPORT1 nicht zur Publikation zur Verfügung stehen -, auf denen sie am Strand von ihrem Wohnort Miami mit einem neuen Mann an der Seite zu sehen ist. Die beiden wirken sehr vertraut und küssen sich intensiv im kühlen Meer © Instagram/@geniebouchard

Die Zeitung berichtet, dass Bouchard mit Connor Davis zusammen ist. Bestätigt haben das die beiden noch nicht offiziell, die Anzeichen sind aber verräterisch: Die beiden folgen sich auf Instagram - und auch die Bilder sprechen eine eindeutige Sprache © Instagram/@geniebouchard

Davis (r.) ist der Bruder des amerikanischen Topmodels und der früheren Tennisspielerin Hannah Jeter. Er verdient sein Geld als Investment-Banker und stammt von den Jungferninseln. Neben seinem Job angelt er auch gern - wie man auf diesem Foto sieht © Instagra /@conndavis

Zuvor war Bouchard übrigens mit dem Eishockey-Spieler Jordan Caron zusammen - und auch die Twitter-Dates mit John Goehrke sind aufmerksamen Lesern noch bekannt. SPORT1 zeigt Genies turbulente Karriere - auf und abseits des Courts - in Bildern © instagram.com/geniebouchard

Vor dem Grand Slam in Wimbledon trainierte Genie in diesdem auffälligen Catwoman-Outfit. Beim Turnier selbst trug sie wie vorgeschrieben natürlich einen weißen Dress © instagram.com/geniebouchard

Die Kanadierin ist jetzt wieder fit, nachdem sie sich im Frühjahr mit vielen kleineren Verletzungsproblemen rumplagte. Und kann man sich von Verletzungen besser erholen als am Strand? Das denkt sich auch Bouchard und macht es sich dort mit einem Käsesandwich gemütlich © Instagram@geniebouchard

Alleine ist es natürlich langweilig, daher nimmt Genie an den Strand auch gerne einmal ein paar Freundinnen mit. Mehrere Outfits hat sie offenbar auch am Gepäck © Instagram@geniebouchard

Vorher hat Bouchard hart trainiert - auch wenn diese Bilder auf Hawaii mehr nach Urlaub aussehen. Doch die Tennisspielerin war nicht nur zum Vergnügen dort, sondern spielte ihr erstes kleines Turnier nach der Pause. Aber wenn man schon einmal auf Hawaii ist, lässt sich "Genie" ein ausgiebiges Sonnenbad am Meer natürlich nicht nehmen © instagram.com/geniebouchard

Gemeinsam mit ihrer "Reiseführerin" - wie sie ihre Begleitung auf Instagram bezeichnet, schaut sich Bouchard vor dem Turnier etwas die atemberaubende Natur Hawaiis an. An ihr Twitter-Date scheint sie in diesen Momenten jedenfalls nicht zu denken © instagram.com/geniebouchard

Vor einigen Monaten sah das noch anders aus: Student John Goehrke ist seinem Ex-Twitter-Date Genie Bouchard auf Instagram erfolgt © Getty Images

Zunächst hatte sich die Tennis-Spielerin noch über ihren Besuch des NFL-Spiels zwischen den Miami Dolphins und den New England Patriots gefreut und dabei an den Super Bowl des Vorjahres erinnert, als sie zusammen mit Goehrke ebenfalls die Patriots angefeuert hatte © instagram.com/geniebouchard

Doch dann erreichte sie die Schock-Nachricht: "John ist dir entfolgt, Genie", kommentierte ein Fan das Foto. Genie reagierte mit einem Emoticon, das ein gebrochenes Herz zeigt © instagram.com/geniebouchard

Rückblick: Weil Goehrke Bouchard während des Super Bowls 2017 zu einer Wette gegen die zu diesem Zeitpunkt 3:28 zurückliegenden Patriots herausgefordert hatte, diese aber trotzdem gewannen, verdiente sich der Student ein Date mit dem Tennis-Star bei einem NBA-Heimspiel der Brooklyn Nets - Plätze in der ersten Reihe im Barclays Center inklusive © Getty Images

Ganz Gentleman holte Goehrke "seine" Genie am Hotel ab. Der Glückspilz brachte der Schönheit natürlich auch ein kleines Geschenk mit. Was Bouchard bekommen hat? Das verriert sie erst am nächsten Morgen © Twitter/GenieBouchard

Gepunktet hat Goehrke mit seinem Geschenk auf jeden Fall. Auf ihrem SnapChat-Kanal ließ sich das Tennis-Beauty beim Auspacken filmen. Zum Vorschein kamen Ohrringe von Tiffany. Die Freude bei Bouchard ist groß © SnapChat/Genie Bouchard

Nicht nur Student Goehrke bescherte Genie in New York einen unvergesslichen Abend. Auch an die Fans dachte die Tennis-Queen und verteilte schwungvoll T-Shirts. Den Jackpot knackte trotzdem Goehrke - denn Bouchard stellte ihm sogar ein zweites Date in Aussicht © Getty Images

Ende des Jahres kam es dann zu einem erneuten Treffen zwischen dem Super-Bowl-Date und "Genie". Es sieht so aus, als ob sich Goehrke bei ihr wie zu Hause fühlt. Und dank der NFL ging die "Twitter-Lovestory" sogar weiter © instagram.com/geniebouchard

Nachdem die Patriots auch 2018 den Einzug in den Super Bowl klar gemacht hatten, fragte die NFL das Tennis-Sternchen, ob sie und ihr Verehrer dieses Mal denn auch persönlich Gäste des Mega-Events am 4. Februar sein möchten. Genies überglückliche Antwort: "Zurück zu den Anfängen? Und dazu noch mit den Patriots? Ich bin dabei." © Getty Images

Auch Goehrke war begeistert: "Das wird ja immer besser. Ich bin dabei." Los ging es für beide am Abend vor dem Mega-Event. "Bei den NFL Honors mit meinem Date, der nicht lacht und seine Augen nicht aufmacht", scherzte Bouchard bei Twitter © twitter.com/geniebouchard

Am Tag des Super Bowl präsentierten sich die beiden Hübschen an einem Tisch sitzend, zauberhafte Rosen zieren die Räumlichkeit. Man möchte meinen, sie blicken in einen Spiegel, doch handelt es sich um ein Tablet, mit dem sie diverse Fragen von Fans beantworteten © Instagram/geniebouchard

Später zeigten sich Genie und John mit Trikots der New England Patriots. Die Dame entpuppte sich dabei als Fan von James White, der Herr als Fan von Stephen Gostkowski. Es war allerdings auch eine Hommage an den 3:28-Rückstand der Pats im vergangenen Jahr, als Goehrke Genie die Wette vorschlug © Twitter@NFLCanada

Das Duo durfte sogar das Allerheiligste betreten und schoss ein Selfie auf dem Kunstrasen des Stadions in Minneapolis. "Ein Jahr später haben wir es getan ;)", kommentierte Bouchard das Foto mehrdeutig © Twitter@geniebouchard

Doch mit derlei Turtelstunden ist nun endgültig Schluss. Erst ersetzte Goehrke sein Profilbild mit der Kanadierin, jetzt entfolgte er der blonden Schönheit. Über die Gründe ist nichts bekannt. Die meisten männlichen Bouchard-Fans dürften Goehrkes Aktion allerdings kaum verstehen © Instagram/geniebouchard

Die Date-Geschichte mit Goehrke ist nicht die einzige bunte Episode, die Bouchards Karriere ziert. Auf der Player-Party im Vorfeld der Australian Open in Melbourne durfte Bouchard natürlich nicht fehlen. Die junge Kanadierin präsentierte sich bauchfrei auf dem grünen Teppich © Getty Images

Eugenie Bouchard hat sich zuvor sportlich zuletzt wieder in besserer Form präsentiert. Im schweizerischen Gstaad erreichte sie sogar das Halbfinale, ehe sie verletzungsbedingt aufgeben musste © Instagram/geniebouchard

Zur Erholung reiste Bouchard erst einmal nach Marokko - wie sie verriet, ist die Kanadierin zum ersten Mal in ihrem Leben in Afrika. Die Zeit in Marrakesch genießt sie augenscheinlich sehr © Instagram/geniebouchard

Ein schöner Rücken kann auch entzücken - Bouchard verbringt mit zwei Freundinnen ihren Urlaub. Ihr Match beim World TeamTennis sagte sie wegen der anhaltenden Leistenverletzung ab, was für Unmut bei einigen Fans sorgte. Ihrer Meinung nach ist ein Urlaub in Marokko nicht ideal, um sich von einer Verletzung zu erholen © Instagram/geniebouchard

Genie macht auch am Strand von Perth eine gute Figur. Hier gönnte sich die Kanadierin eine Auszeit vom Hopman Cup © instagram.com/geniebouchard

Sportlich erlebte Bouchard zuletzt schwierige Jahre, deutete 2017 aber mit Siegen gegen die Rückkehrerin Maria Scharapowa und der Ex-Weltranglistenerste Angelique Kerber zumindest ihr Potenzial wieder an © Getty Images

Auf dem Court überzeugte sie in den letzten Jahren zwar nicht immer sportlich, aber stets optisch. Eins ist nach dem Bild sicher: "Bauchfrei" ist wieder in © Getty Images

Kurzes Oberteil, kurzer Rock und viel Haut dazwischen - Bouchards Outfit beim ersten Grand Slam Turnier des Jahres in Melbourne war der absolute Hingucker © Getty Images

Einen Abstecher zum weltbekannten Bondi Beach ließ sich die kanadische Beauty-Queen natürlich nicht nehmen und verdrehte dabei gleich den Lifeguards den Kopf © instagram.com/geniebouchard

Für Aufsehen sorgt die attraktive Kanadierin ohnehin immer. Im Urlaub in Puerto Rico tankte sie neue Energie © instagram.com/geniebouchard

...und schien dabei schon einmal durchgängig die neue Bademoden-Kollektion von Sports Illustrated aufzutragen, in der sie auch zu sehen war © instagram.com/geniebouchard

Genies Silvester-Outfit sorgte mit Sicherheit auch für Aufsehen. Bestimmt hatten die meisten Beobachter aber nur ihre definierten Arm-Muskeln im Blick, auf die die Kanadierin in ihrem Instagram-Post stolz hinwies © instagram.com/geniebouchard

Tops mit Mega-Ausschnitt scheinen bei Bouchard hoch im Kurs zu stehen. Statt mit Hotpants lassen sich die guten Stücke - zum Beispiel zu Halloween - auch wunderbar mit einer durchlöcherten Jeans kombinieren © instagram.com/geniebouchard

Apropos Halloween: Dieses Foto der Kanadierin mit einer Freundin zum Grusel-Feiertag ging um die Welt. Das verrückte Nackt-Outfit ist eine Parodie auf die Selfies von Trash-TV-Star Kim Kardashian © instagram.com/geniebouchard

Für Halloween präsentiert sich Bouchard zusammen mit ihrer Schwester sowieso liebend gern in außergewöhnlichen Outfits - meistens sehr figurbetont © instagram.com/geniebouchard

Unter anderem kostümierte Bouchard sich auch schon einmal als Super-Mario-Bösewicht Bowser - natürlich in einer attraktiveren Variante ©

An Halloween 2015 musste Genie eine schwere Zeit durchmachen und mehrere Monate wegen einer Gehirnerschütterung pausieren. Anschließend schuftete sie in Florida fürs Comeback. Ihre Instagram-Fans ließ sie selbstverständlich daran teilhaben © instagram.com/geniebouchard

Grund für Bouchards Pause war ein Missgeschick bei den US Open, das sogar einen Rechtsstreit zur Folge hatte, den Genie für sich entscheiden konnte. Das U.S. District Court erklärte den US-amerikanischen Tennisverband USTA in einem Rechtsstreit für haftbar © Getty Images

Die Kanadierin hatte den US-amerikanischen Tennis-Verband wegen Fahrlässigkeit verklagt, weil sie bei den US Open in der Umkleidekabine ausgerutscht war, dabei eine Gehirnerschütterung erlitt und für längere Zeit pausieren musste bzw. Kopfschmerzen hatte © Getty Images

Das Jahr 2015 verlief aber generell denkbar schlecht für Bouchard. Nach zahlreichen Erstrundenniederlagen rutschte die Kanadierin in der Weltrangliste weit ab. Innerhalb eines Jahres fiel sie von Platz fünf auf Rang 39 zurück und machte eher abseits des Courts eine gute Figur - wie hier bei der Wimbledon-Party vor dem Turnier © instagram.com/geniebouchard

Dabei begann ihre Karriere 2013 kometenhaft. Von Platz 144 verbesserte sie sich auf Rang 32 in der Weltrangliste und wurde zur Newcomerin des Jahres gewählt © twitter.com/geniebouchard

Ein Jahr später folgte der endgültige Durchbruch: Bei den Australien Open stand sie 2014 zum ersten Mal in einem Grand-Slam-Halbfinale © Getty Images

Wenige Monate später gewann die Juniorensiegerin von Wimbledon in Nürnberg sogar ihr erstes WTA-Turnier © Getty Images

Auch bei den French Open schaffte sie es in ihrem erstem kompletten Jahr auf der WTA-Tour bis ins Halbfinale © Getty Images

In Wimbledon feierte sie mit dem Einzug ins Finale den größten Erfolg ihrer Karriere. Allerdings musste sie sich dort der Tschechin Petra Kvitova klar geschlagen geben © Getty Images

Danach stand sie fast immer Mittelpunkt der Aufmerksamkeit und musste sehr viel Autogramme schreiben © Getty Images

Auch abseits des Courts wurde Bouchard schnell zum Lieblingsobjekt der Fotografen © Getty Images

Bei der Player's Party in Nürnberg gefiel sie einst in einem Barock-Kleid © Getty Images

Ihre Top-Figur zeigt sich natürlich besonders im Bikini... © twitter.com/geniebouchard

...wie sie auch vor dem Saisonfinale in Singapur 2014 eindrucksvoll bewies © instagram.com/geniebouchard

In ihrer Freizeit ist die 1,78m große Blondine eine eifrige Social-Media-Nutzerin - für Magazine ein beliebtes Foto-Model © twitter.com/geniebouchard

Bouchard ist zudem großer Fans von der Serie "The Big Bang Theory". Da sie mit Schauspieler Jim Parsons befreundet ist, darf sie sich sogar auf Sheldons Platz setzen - auch wenn der das augenscheinlich nicht gerne sieht © instagram.com/geniebouchard

Auch an ihrer sportlichen Vorbereitung - auf dem Trainingsplatz und in der Sauerstoffkammer - lässt Bouchard ihre Fans teilhaben © instagram.com/geniebouchard

2017 kam Bouchard zurück nach Nürnberg, da sie an diesen Ort so viele positive Erinnerungen hat. Sie reiste sogar extra bereits eine Woche im Voraus an und besuchte die Innenstadt. Im Training verletzte sich sich allerdings an den Bändern und musste deshalb den Turnierstart absagen © instagram.com/geniebouchard

2018 wollte "Genie" auch sportlich wieder Eindruck schinden - und nicht nur mit Bikini-Fotos © instagram.com/geniebouchard

Doch während es bei den Australian Open zumindest für die zweite Runde reichte, in der sie der späteren Finalistin Simona Halep unterlag... © Getty Images

...scheiterte sie bei den French Open bereits in der Qualifikation. Auch wenn kleinere Verletzungssorgen eine Rolle spielten - es war der wohl größte Tiefpunkt der einstigen kanadischen Hoffnung, die zum ersten Mal seit Anfang 2013 ein Grand-Slam-Turnier verpasst © Getty Images

Doch auch wenn ihr in Paris nur die Rolle der Zuschauerin blieb, so sorgte sie doch abseits des Platzes für Aufsehen. Während des Sieges des Italieners Mario Cecchinato gegen Novak Djokovic twitterte sie: "Wer ist dieser Typ, gegen den Djokovic da spielt?" © Getty Images

Es folgte ein heftiger Shitstorm. Die Twitter-User nahmen offenkundig an, Bouchard stelle sich selbst über Cecchinato und dessen Bekanntheit. Daraufhin ruderte sie zurück und beteuerte, es nicht despektierlich gemeint zu haben © instagram.com/geniebouchard

Danach ging es endlich wieder aufwärts bei Genie: Nach Siegen gegen Zhu Lin, Karolina Muchova und Mariana Duque Marino schaffte es die 25-Jährige ins Hauptfeld von Wimbledon © Getty Images

Dort erreichte Bouchard immerhin Runde zwei, ehe sie sich der Australierin Ashleigh Barty geschlagen geben musste. Es war zumindest ein kleiner Schritt in die richtige Richtung. In Gstaad spielte sie sich daraufhin ins Halbfinale, ehe sie von einer Verletzung ausgebremst wird © Getty Images

Die Verletzungspause kommt zum ungünstigen Zeitpunkt, denn zuvor zeigte ihre Formkurve wieder nach oben. Nachdem sie zwischenzeitlich fast aus den Top 200 gefallen war, hat sie sich im Herbst 2018 wieder bis auf Rang 87 vorgekämpft © Getty Images