Mainz 05 in der Krise: Spielerstreik um Beierlorzer wühlt Fanseele auf

Krisen sind ja dann am schlimmsten, wenn sie gerade stattfinden. Wenn man erstmal in der Rückschau darüber lachen kann, geht's eigentlich.

Die Woche begann mit der überraschenden Freistellung von Stürmer Szalai, in Mainz zwar kein Startelfkandidat mehr, aber ein verdienter und beliebter Spieler, den die Kollegen in den aktuellen Mannschaftsrat gewählt haben.

Spielerstreik sorgt für Aufregung bei Mainz 05

War mit Christian Heidel alles besser?

Nun ist es so, dass Krisen auch den Effekt haben, nostalgische Herzbewegungen anzustoßen. Darum dauert es in Mainz bei sich andeutenden Schwierigkeiten nie lange, bis Fans in sozialen Medien die Rückkehr von Ex-Manager Christian Heidel fordern. Früher war schließlich alles besser, da hat der Don, so Heidels Spitzname, alles geregelt. Kein Schröder, kein Aufsichtsrat, kein Lehmann, Mainz war einfach der nette Familienverein von nebenan. Ach, früher!