Europa League: KI Klaksvik schreibt Europacup-Geschichte

KI Klaksvik (hier beim Jubel im Jahr 2018) schrieb am Donnerstag Geschichte © Getty Images

Die winzige Kabine in Torshavn platzte bei der Kabinenparty aus allen Nähten: Der Fußball-Winzling KI Klaksvik hat in einer magischen Europacup-Nacht Geschichte geschrieben.

Mit dem sensationellen 6:1 (1:0) gegen den früheren Europapokalsieger der Pokalsieger Dinamo Tiflis zog der Klaksvikar Itrottarfelag (Klaksviker Sportverein) als erster Klub von den Färöern in die Playoffs der Europa League ein.

Sicherheitsleute feiern Dreifachtorschützen

Der 18-malige färingische Meister postete bei Facebook ein Video von der folgenden wilden Feier in der kärglichen Umkleide. Gegner im Kampf um den Einzug in die Gruppenphase ist am 1. Oktober der Dundalk FC aus Irland.