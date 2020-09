Formel 1: Lewis Hamilton im Training 19. - Carlos Sainz mit Unfall

Das erste freie Training in Sotschi sorgt für überraschende Ergebnisse. Lewis Hamilton verzichtet auf eine Zeitenjagd, ein Russe sorgt für Ärger.

Ungewohntes Bild im ersten freien Training zum Großen Preis von Russland: Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton (Großbritannien) verzichtete in Sotschi auf die übliche Zeitenjagd und legte den Fokus auf eine Longrun-Simulation auf harten Reifen.

Mit 2,793 Sekunden Rückstand auf seinen Mercedes-Teamkollegen Valtteri Bottas (Finnland), der in 1:34,923 Minuten die Bestzeit vorlegte, beendete Hamilton die Session auf Platz 19.

Vettel-Nachfolger crasht

Die beiden Ferrari hielten sich im Mittelfeld, Sebastian Vettel war in 1:36,323 Neunter, Charles Leclerc (Monaco) in 1:36,896 Elfter. Auf den Plätzen zwei und drei hinter Bottas landeten der Australier Daniel Ricciardo im Renault (1:35,430) und Max Verstappen (Niederlande/1:35,577) mit einem neuen Honda-Motor in seinem Red Bull.