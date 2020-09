Overwatch League - Einschneidende Veränderungen bei Boston Uprising

Boston Uprising hatte in der abgelaufenen Season der OWL wenig zu lachen. Von 20 in der Liga antretenden Teams belegte das Franchise aus Boston den letzten Platz. Auch, wenn die Organisation keine Niederlagenserie wie die der berühmt-berüchtigten Shanghai Dragons hinlegte, so dürfte keiner der Funktionäre des Teams auch nur ansatzweise mit der Leistung der vergangenen Saison zufrieden gewesen sein.