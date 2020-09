Die Hearthstone Weltmeisterschaft findet doch noch 2020 statt!

Die Weltmeisterschaft in Hearthstone ist das Highlight des Jahres in Blizzard's virtuellem Kartenspiel. Dieses Jahr findet das Mega-Event vom 12. bis 14. Dezember statt. Qualifizieren können und konnten sich die Spieler über die zwei Grandmasters Saisons des Jahres. Acht Spieler nehmen teil die auf zwei Gruppen verteilt werden und kämpfen um einen riesigen Preispool von 500.000 US-Dollar. Diese beiden Gruppen spielen dann in einem dualen Turnierformat bis am Ende vier Finalisten übrig sind. Dann geht es im Single-Elimination Modus weiter. Alle Spiele werden im Conquest-Modus mit einem Ban ausgetragen.