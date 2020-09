NFL: Cam Newton erlebt bei New England Patriots Auferstehung als Quarterback

Über Athleten, die sich vegan ernähren, gibt es so manche Mythen. So soll es ihnen unter anderem am nötigen Protein fehlen, um die Kraft in den Muskeln zu erhalten.

Der Quarterback der New England Patriots ernährt sich seit einiger Zeit vegan, gutes Essen schätzt er aber auch weiterhin. "Nur weil ich vegan lebe, heißt das nicht, dass ich in den Park gehe, Gras aufsammle und Ranch dazu essen", sagte der Spielmacher im Interview mit dem Boston Globe , und korrigierte sich sogleich bei der Wahl seines Dressings.

Zweifel nach Entlassung bei Panthers

Nicht geschafft in die Liste hat es dagegen DREW BREES. Der Spielmacher der New Orleans Saints und Super-Bowl-Sieger von 2009 stellte Mitte Dezember einen neuen NFL-Rekord für die meisten Touchdowns eines Quarterbacks auf © Getty Images

ROGER STAUBACH: Wurde im Trikot der Dallas Cowboys zur Legende. Nachdem er vier Jahre aufgrund seiner Zeit in der Navy (u.a. im Vietnam-Krieg) verpasste, führte er Dallas zu neun siegreichen Saisons in Folge - inklusive zweier Super-Bowl-Titel. © Imago

DAN MARINO: Kaum jemand warf den Football so präzise wie der Quarterback der Miami Dolphins. Seine Passing-Rekorde blieben Jahrzehnte lang unberührt. In drei Kategorien war er bei seinem Karriereende der All-Time-Leader. Den Super Bowl gewann er jedoch nie © Getty Images

PEYTON MANNING: In dieser Pose kannte man das Mastermind der NFL. Peyton Mannings Spezialität war es, die Defense des Gegners zu lesen und darauf zu reagieren. Bei den Indianapolis Colts wurde er zum Star - 2007 verhalf er ihnen zum zweiten Super Bowl in der Teamhistorie © Getty Images

OTTO GRAHAM: "Automatic Otto" dominierte die NFL in der Nachkriegszeit. Bis 1955 war er für die Cleveland Browns aktiv und führe sie dreimal zur Meisterschaft. Aber auch als Basketballer war er erfolgreich, wurde mit den Rochester Royals Meister in der National Basketball League © dpa Picture Alliance

JOHN ELWAY: 16 Jahre war er das Gesicht der Denver Broncos. Lange blieb seine Karriere ungekrönt, er drohte als einer der besten Quarterbacks ohne Super-Bowl-Triumph in die NFL-Geschichte einzugehen. In seinen letzten beiden Jahren bei den Broncos holte er sich dann aber doch jeweils den Titel © Getty Images

TOM BRADY: Der Superstar der New England Patriots hält über 50 NFL-Rekorde und gewann mit den Pats sechs Mal den Super Bowl. Sein Name ist eng verbunden mit der unvergleichlichen Erfolgsgeschichte in Foxborough, allerdings auch mit ein paar Skandalen (Spygate, DeflateGate, jetzt VideoGate) © Getty Images

Mehr und mehr verfestigte sich der Eindruck, der dreimalige Pro Bowler würde nach fast einem Jahrzehnt bei den Panthers kein zweites NFL-Team mehr finden. Doch dann kam alles anders. Am 28. Juni unterschrieb der NFL-MVP von 2015 einen Einjahresvertrag bei den New England Patriots, wo nach dem Abgang von Tom Brady eine Vakanz auf der wichtigsten Position eingetreten war.

Newton bekommt wenig Geld

Doch in nur zwei Spielen hat Newton gezeigt, warum er wieder jeden Dollar wert ist. Gleich beim Auftaktsieg gegen die Miami Dolphins glänzte er mit zwei Rushing Touchdowns und so vielen Rushing Yards wie noch nie zuvor von einem Spielmacher aus Foxboro.

Vier Touchdowns in zwei Spielen für die Patriots

Belichick lobt Newton

Da verwundert es nicht, dass bereits über eine Vertragsverlängerung in New England diskutiert wird, auch wenn Geld für die Scoring Machine keine Rolle zu spielen scheint. "Geld ist an diesem speziellen Punkt meiner Karriere nicht wichtig. Sind wir ehrlich: Ich habe Geld verdient, aber für alles, wofür ich dieses Spiel spiele, habe ich noch nichts erhalten. Darum spiele ich. Es geht also nicht um Geld, es geht um Respekt", sagte er in der The Greg Hill Show.