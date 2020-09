FC Barcelona: Reserve gibt mehr Geld aus als Real Madrid

Der FC Barcelona B greift tief in die Tasche. Zugänge für 13 Millionen Euro sind da. Nicht einmal Barcas Erzrivale Real Madrid hat solche Transferausgaben.

In der Liste der spanischen Vereine, die am meisten Geld für neue Spieler ausgegeben haben, fehlen gleich einige bekannte Größen. Real Madrid, Real Sociedad und der FC Valencia haben allesamt noch keinen einzigen Euro investiert. Stattdessen landet aber der FC Barcelona B in der Rangfolge auf dem siebten Platz.