NBA: Das bittere Schicksal des Delonte West - Ex-Kollege von Nowitzki bettelt

Delonte West spielt einst mit Dirk Nowitzki für die Mavericks. Nach seiner NBA-Karriere stürzt er brutal ab. Nun taucht ein Bild auf, wie er in Dallas bettelt.

Anfang der Woche tauchte in den Sozialen Netzwerken ein Bild von Delonte West auf. Der heute 37-Jährige wurde im Norden von Dallas abgelichtet, wie er abgemagert und in dreckigen Klamotten auf der Straße um Geld bettelt.

Nach der erschütternden Aufnahme, die in kürzester Zeit viral gegangen war, rollt nun eine Welle der Hilfsbereitschaft auf den ehemaligen Guard zu. So haben laut TMZ die NBA, sein Ex-Coach Doc Rivers und sein ehemaliger College-Teamkollege Jameer Nelson versucht, ihn zu erreichen. Zudem hat die Spielergewerkschaft ihre Hilfe angeboten.

Es ist nicht das erste Mal, dass er ehemalige Teamkollege von Dirk Nowitzki für Schlagzeilen sorgt. So war Anfang des Jahres ein Video aufgetaucht, das ihn in Handschellen zeigt, nachdem er von einem Unbekannten auf der Straße geschlagen wurde. In dem Clip fragt ihn der anwesende Polizist, warum er die andere Person angegriffen habe, worauf West antwortet: "Ich bin nur die Straße entlang gegangen und er hat sich mir mit einer Waffe genähert."