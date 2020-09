Xherdan Shaqiri trifft für den FC Liverpool - Jürgen Klopp schwärmt

In der 9. Minute bekam Liverpool knapp hinter der Strafraumgrenze aus etwa 20 Metern in rechter Position einen Freistoß zugesprochen.

Shaqiri lief an und zirkelte den Ball mit viel Effet mit links rechts oben ins Netz. "Riesen-Comeback" und "Traum-Freistoß" war in den Schweizer Medien anschließend zu lesen.

Shaqiri hat beim FC Liverpool nur eine Nebenrolle

Ganze sieben Mal kam er in der vergangenen Saison in der Premier League zum Einsatz, 2020 waren es bis Donnerstag acht (!) Pflichtspielminuten. In der Startelf fand sich der 28-Jährige am 14. Dezember 2019 das letzte Mal wieder.